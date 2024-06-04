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        Haberler Gündem Takla atan traktörün sürücüsü yaralandı - Güncel haberler

        Takla atan traktörün sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlada kontrolden çıkıp takla atan traktörün sürücüsü Mesut Ç. yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 20:37 Güncelleme: 04.06.2024 - 20:37
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        Takla atan traktörün sürücüsü yaralandı
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        Kaza saat 18.30 sıralarında kırsal Çiftlik Mahallesi’ndeki bir tarlada meydana geldi.

        Mesut Ç.’nin kullandığı traktör, yamaçtan inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Traktör arka lastikleri üzerinde dururken, sürücü yaralandı.

        İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Mesut Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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