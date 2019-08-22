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Takla atıp alev topuna dönen araçtan sağ çıktılar!

Mersin'de takla attıktan sonra alev topuna dönen araçta bulunan 5 kişi sağ kurtuldu. Devrilen araçtan son anda çıkmayı başaran sürücü ve yolculardan sadece Hava Göksu ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğerleri kaza yerinde sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi

trafik kazası

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Mersin'de takla atarak yanmaya başlayan araçta bulunan 5 kişiden sadece bir kişi yaralandı.

Olay Mersin'in Silifke İlçesi'ne bağlı Gülnar Yolu üzerinde meydana geldi. Mercan Göksu'nun kullandığı Biber ve patlıcan yüklü pikap sürücünün kontrolü kaybetmesi ile takla attı. Araç kısa süre içinde yanmaya başladı. Şoför ve araçta bulunan 4 kişi kendilerini son anda dışarı attı.

Devrilen araçtaki sürücü ile yanındaki Teslime Varol, Nehir Göksu, Gülşah Göksu ve Hava Göksu'ya sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılardan Hava Göksu, ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğerleri kaza yerinde sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Yanan araç Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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