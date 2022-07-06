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Haberler Gündem Trafik Takla attı: Yolcu öldü, sürücü yaralı
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Ordu’da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara çarpıktan sonra takla attı. Feci kazada araçta yolcu olarak bulunan kişi hayatını kaybederken, sürücü yaralandı

Takla attı: Yolcu öldü, sürücü yaralı
Takla attı: Yolcu öldü, sürücü yaralı
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İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki yolcu öldü, sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Cevizdere Mahallesi Karadeniz Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Kerim U. idaresindeki 52 DV 029 plakalı hafif ticari araç, çimento kavşağından geçtiği sırada kontrolden çıkarak duvara çarparak takla attı.

Kazada sürücü Kerim U. ve yanında yolcu olarak bulunan Burak O. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Burak O., Ünye Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altına alınan diğer yaralı sürücü Kerim U.'nun ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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