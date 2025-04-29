Taklit tağşiş listesi güncellendi! İşte 29 Nisan 2025 taklit tağşiş listesine eklenen firmalar
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sürdürdüğü denetimler aralıksız olarak devam ederken, taklit ve tağşiş yapan firmalar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. Yapılan son kontrollerde, bazı gıda ürünlerinde; bitkisel yağ tespiti, tohum yağlarının karıştırılması, gıda boyası tespiti gibi tüketiciyi yanıltmaya yönelik ciddi ihlaller tespit edildi. İşte, 29 Nisan 2025 tarihli güncellenmiş taklit ve tağşiş listesi…
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri devam ederken, taklit ve tağşiş listesi de düzenli olarak güncelleniyor. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda firmaların ürünlerinde, "yağ oranının düşük olması, tek tırnaklı eti tespiti, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti" gibi çeşitli ayıplı durumlar belirlendi. İşte, 29 Nisan 2025 tarihinde güncellenen taklit tağşiş listesi...
29 NİSAN 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ