Taklit tağşiş listesi güncellendi: 1 Temmuz 2025 taklit ve tağşiş listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak ve tüketiciyi bilinçlendirmek amacıyla gıda denetimlerine aralıksız devam ediyor. Yapılan kontroller sonucunda, mevzuata aykırı ürün tespit edilen firmalar kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. 1 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan en güncel listede, 56 firmanın daha gıda güvenliği standartlarını ihlal ettiği belirlendi. Denetimlerde; sahtecilik, taklit ve tağşiş gibi ciddi usulsüzlüklere rastlandı. İşte, 1 Temmuz 2025 itibarıyla güncellenen taklit ve tağşiş listesi...
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yaptığı denetimlere devam ediyor. Denetimler sonucunda taklit ve tağşiş listesi güncellenerek, kamuoyu ile paylaşılıyor. 1 Temmuz'da paylaşılan son listede 56 firma daha yapılan denetimleri geçemedi ve gıda ürünlerinde çeşitli usülsüzlükler belirlendi. İşte, 1 Temmuz 2025 güncel taklit tağşiş listesi...
1 TEMMUZ 2025 GÜNCEL TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ