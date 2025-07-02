Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Taklit tağşiş listesi güncellendi 1 Temmuz 2025: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tağşiş listesinde hangi firmalar, isimler, markalar var?

        Taklit tağşiş listesi güncellendi: 1 Temmuz 2025 taklit ve tağşiş listesi

        Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak ve tüketiciyi bilinçlendirmek amacıyla gıda denetimlerine aralıksız devam ediyor. Yapılan kontroller sonucunda, mevzuata aykırı ürün tespit edilen firmalar kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. 1 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan en güncel listede, 56 firmanın daha gıda güvenliği standartlarını ihlal ettiği belirlendi. Denetimlerde; sahtecilik, taklit ve tağşiş gibi ciddi usulsüzlüklere rastlandı. İşte, 1 Temmuz 2025 itibarıyla güncellenen taklit ve tağşiş listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 11:08 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yaptığı denetimlere devam ediyor. Denetimler sonucunda taklit ve tağşiş listesi güncellenerek, kamuoyu ile paylaşılıyor. 1 Temmuz'da paylaşılan son listede 56 firma daha yapılan denetimleri geçemedi ve gıda ürünlerinde çeşitli usülsüzlükler belirlendi. İşte, 1 Temmuz 2025 güncel taklit tağşiş listesi...

        2

        1 TEMMUZ 2025 GÜNCEL TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

        3
        4
        5
        6
        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobilden ormana sıçradı! Bu kez kıl payı!
        Otomobilden ormana sıçradı! Bu kez kıl payı!
        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Dede ile torunun kahreden ölümü!
        Dede ile torunun kahreden ölümü!
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        General terfisine FETÖ ayarı
        General terfisine FETÖ ayarı
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Mamdani'den Trump'a tepki
        Mamdani'den Trump'a tepki
        Sigaraya ÖTV zammı
        Sigaraya ÖTV zammı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Eski tip ehliyetlerde kritik uyarı! Yenileme ücreti 7438 TL'ye çıkacak
        Eski tip ehliyetlerde kritik uyarı! Yenileme ücreti 7438 TL'ye çıkacak
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Yunanistan'dan ülkeye gelen kruvaziyer gemilerine vergi dönemi
        Yunanistan'dan ülkeye gelen kruvaziyer gemilerine vergi dönemi
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        17 kez bıçaklayıp katletmişti! Caninin cezası belli oldu!
        17 kez bıçaklayıp katletmişti! Caninin cezası belli oldu!
        Dalai Lama: Bir halef belirleyeceğim
        Dalai Lama: Bir halef belirleyeceğim
        Trump: İsrail Gazze'de ateşkesi kabul etti
        Trump: İsrail Gazze'de ateşkesi kabul etti