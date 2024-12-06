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        Haberler Bilgi Ekonomi Taklit-tağşiş listesi güncellendi! 21 firmada daha usulsüzlük tespit edildi| Taklit-tağşiş listesi Aralık 2024

        Taklit-tağşiş listesi güncellendi! 21 firmada daha usulsüzlük tespit edildi

        Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapan firmaların listesini güncelledi. Listede, 'yağ oranının düşük olması, mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti, tohum yağlarının karıştırılması, inek sütü tespiti' gibi gibi birçok usulsüzlük yer aldı. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı Aralık ayı taklit veya tağşiş yapan firmalar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 09:40 Güncelleme: 06.12.2024 - 09:40
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        Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapan firmaların listesini güncelledi. 21 firmanın daha çeşitli usulsüzlük ile gıda ürünlerine farklı maddeler karıştırdığı tespit edildi. İşte, güncel taklit veya tağşiş yapan firmaların listesi...

        TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALAR LİSTESİ ARALIK

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