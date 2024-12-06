Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapan firmaların listesini güncelledi. 21 firmanın daha çeşitli usulsüzlük ile gıda ürünlerine farklı maddeler karıştırdığı tespit edildi. İşte, güncel taklit veya tağşiş yapan firmaların listesi...

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALAR LİSTESİ ARALIK