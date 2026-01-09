Taklit tağşiş listesi güncellendi: 8 Ocak 2026 ürünlerinde usulsüzlük tespit edilen markalar hangileri?
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketiciyi yanıltıcı uygulamaların önüne geçmek amacıyla yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını paylaştı. İncelemeler kapsamında, taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen işletmelere ait güncel liste kamuoyuna açıklandı. Denetimlerde bazı ürünlerin içeriğinde mevzuata aykırı unsurlar bulunduğu, etiket bilgilerinin gerçeği yansıtmadığı ve yapılan laboratuvar analizlerinde besin değerleri açısından uygunsuzluklar tespit edildiği bildirildi. İşte Bakanlık tarafından yayımlanan son taklit ve tağşiş ürünler listesine dair detaylar…
8 Ocak 2026 taklit ve tağşiş listesi