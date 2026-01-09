Tüketici sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında, gıda mevzuatına aykırı faaliyet gösteren işletmeler tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan kontrollerde, ürünlerinde taklit ve tağşiş uygulamalarına yer vererek kalite ve güvenilirlik kriterlerini ihlal eden firmalar belirlendi. Kamuoyuyla paylaşılan bu verilerle birlikte, vatandaşların bilinçli tüketim yapabilmesi amaçlandı. İşte, 8 Ocak 2026 tarihinde yayımlanan güncel taklit ve tağşiş listesine ilişkin detaylar…