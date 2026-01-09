Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Taklit tağşiş listesi güncellendi: 8 Ocak 2026 ürünlerinde usulsüzlük tespit edilen markalar hangileri, denetim sonuçları nasıl?

        Taklit tağşiş listesi güncellendi: 8 Ocak 2026 ürünlerinde usulsüzlük tespit edilen markalar hangileri?

        Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketiciyi yanıltıcı uygulamaların önüne geçmek amacıyla yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını paylaştı. İncelemeler kapsamında, taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen işletmelere ait güncel liste kamuoyuna açıklandı. Denetimlerde bazı ürünlerin içeriğinde mevzuata aykırı unsurlar bulunduğu, etiket bilgilerinin gerçeği yansıtmadığı ve yapılan laboratuvar analizlerinde besin değerleri açısından uygunsuzluklar tespit edildiği bildirildi. İşte Bakanlık tarafından yayımlanan son taklit ve tağşiş ürünler listesine dair detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2026 - 16:30 Güncelleme: 09.01.2026 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tüketici sağlığını korumaya yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında, gıda mevzuatına aykırı faaliyet gösteren işletmeler tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan kontrollerde, ürünlerinde taklit ve tağşiş uygulamalarına yer vererek kalite ve güvenilirlik kriterlerini ihlal eden firmalar belirlendi. Kamuoyuyla paylaşılan bu verilerle birlikte, vatandaşların bilinçli tüketim yapabilmesi amaçlandı. İşte, 8 Ocak 2026 tarihinde yayımlanan güncel taklit ve tağşiş listesine ilişkin detaylar…

        2

        8 Ocak 2026 taklit ve tağşiş listesi

        3
        4
        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        En düşük emekli maaşına zam
        En düşük emekli maaşına zam
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        Keyfi aidata son
        Keyfi aidata son
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Jose Mourinho topun ağzında: Koltuğu sallanıyor!
        Jose Mourinho topun ağzında: Koltuğu sallanıyor!
        Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim
        Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Alınan numunede kuduz çıktı! Köy karantinada!
        Alınan numunede kuduz çıktı! Köy karantinada!
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor