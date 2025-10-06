Habertürk
        Taklit tağşiş listesi güncellendi! İşte usulsüzlük yaptığı tespit edilen firmaların güncel listesi 3 Ekim 2025

        Taklit tağşiş listesi güncellendi! İşte usulsüzlük yaptığı tespit edilen firmaların güncel listesi

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen denetimler sonucunda, gıda güvenliğini tehlikeye atan, mevzuata aykırı ve tüketiciyi aldatıcı ürünler tespit edilerek kamuoyuna duyuruldu. Yapılan kontrollerde taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmalar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Bakanlık, ilgili işletmelerin ünvanlarını ve uygunsuzluk tespit edilen ürünlere ilişkin bilgileri resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı. İşte, 3 Ekim 2025 taklit ve tağşiş listesi...

        Giriş: 06.10.2025 - 09:57 Güncelleme: 06.10.2025 - 09:57
        Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yapan firmalara yönelik listesini güncelledi. İncelemelerde; standart dışı katkı maddesi kullanımı, ürün içeriğinde yanıltıcı beyanlar ve besin değerinde tespit edilen uygunsuzluklar öne çıktı. Bakanlık, bu kapsamda belirlenen işletmelerin isimlerini ve ilgili ürün bilgilerini resmi internet sitesinde kamuoyu ile paylaştı. İşte, 3 Ekim 2025 tarihi itibarıyla açıklanan güncel taklit ve tağşiş listesi…

