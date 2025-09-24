Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Taklit tağşiş listesine 58 marka eklendi! Tarım ve Orman Bakanlığı 23 Eylül 2025 Çarşamba güncel taklit ve tağşiş listesi

        Taklit tağşiş listesine 58 marka eklendi! 23 Eylül 2025 Çarşamba güncel taklit ve tağşiş listesi

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kontroller sonucunda, tüketiciyi yanıltan ve insan sağlığını riske atan ürünler belirlenerek taklit ve tağşiş yapanlar listesine eklendi. Denetimlerde mevzuata aykırı üretim yapan işletmeler hakkında hukuki süreçler başlatıldı. Bakanlık, tespit edilen firmaların adlarını ve ilgili ürünlere dair bilgileri resmi internet sitesinde kamuoyu ile paylaştı. 23 Eylül 2025 Çarşamba itibarıyla açıklanan güncel taklit ve tağşiş listesi...

        Giriş: 24.09.2025 - 09:55 Güncelleme: 24.09.2025 - 09:55
        1

        Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü incelemeler sonucunda taklit ve tağşiş listesinde yeni bir güncelleme yaptı. Kontrollerde; mevzuata aykırı gıda boyası kullanımı, ilaç etken maddesi ilavesi ve yağ oranı düşüklüğü gibi çeşitli uygunsuzluklar tespit edildi. Belirlenen firma ve ürünler, Bakanlığın resmi internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunuldu. İşte, 23 Eylül 2025 tarihi itibarıyla yayımlanan güncel taklit ve tağşiş listesi…

        2

        23 Eylül 2025 Çarşamba taklit ve tağşiş listesi

        3
        4
        5
        6
        7
