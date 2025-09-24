Taklit tağşiş listesine 58 marka eklendi! 23 Eylül 2025 Çarşamba güncel taklit ve tağşiş listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kontroller sonucunda, tüketiciyi yanıltan ve insan sağlığını riske atan ürünler belirlenerek taklit ve tağşiş yapanlar listesine eklendi. Denetimlerde mevzuata aykırı üretim yapan işletmeler hakkında hukuki süreçler başlatıldı. Bakanlık, tespit edilen firmaların adlarını ve ilgili ürünlere dair bilgileri resmi internet sitesinde kamuoyu ile paylaştı. 23 Eylül 2025 Çarşamba itibarıyla açıklanan güncel taklit ve tağşiş listesi...
23 Eylül 2025 Çarşamba taklit ve tağşiş listesi