Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! 13 Mayıs 2025 Taklit ve tağşiş listesinde hangi isimler var?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda taklit ve tağşiş listesine birçok firma daha eklendi. Yapılan denetimler sonucunda yağ oranının düşük olması, beyan edilen etken maddenin tespit edilememesi, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti gibi birçok ayıplı durumla karşılaşıldı. İşte, 13 Mayıs 2025 tarihinde güncellenen taklit tağşiş listesi...
Giriş: 14.05.2025 - 14:54 Güncelleme: 14.05.2025 - 14:54
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimler aralıksız sürüyor. Ayıplı ve kusurlu durumların marka ismi ile beraber paylaşıldığı liste yeniden güncellendi. Yapılan son kontrollerde çeşitli usulsüzlüklere rastlandı. İşte, 13 Mayıs 2025 tarihli güncellenmiş taklit ve tağşiş listesi…
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13 MAYIS 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ
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