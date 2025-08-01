Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü kesintisiz denetimler neticesinde, gıda ürünlerinde yapılan taklit ve tağşiş uygulamaları bir kez daha ortaya çıkarıldı. Gerçekleştirilen kontrollerin ardından mevzuata aykırı ürünlere rastlanan firmalar tespit edilerek, ilgili markaların isimleri kamuoyuyla paylaşıldı. İşte 31 Temmuz 2025 tarihli güncellenmiş taklit ve tağşiş listesine dair ayrıntılar...