        Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! 22 Ekim 2025 denetimlerde usulsüzlük yaptığı tespit edilen firmaların güncel listesi

        Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! 22 Ekim 2025 denetimlerde usulsüzlük yaptığı tespit edilen firmalar

        Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak ve gıda sektöründe şeffaflığı artırmak amacıyla yürüttüğü kontroller sonucunda, taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edilen firmalara yönelik güncel listesini yayımladı. Denetimler kapsamında, bazı ürünlerde mevzuata aykırı içerik kullanımı, etiket bilgilerinde yanıltıcı ifadeler ve laboratuvar analizlerinde besin değerleri açısından uygunsuzluklar belirlendi. Bakanlık, bu tespitlerin ardından ilgili firmaların adlarını ve ürün detaylarını kamuoyunun erişimine açarak resmi internet sitesinde paylaştı. İşte, 22 Ekim 2025 tarihi itibarıyla açıklanan yeni taklit ve tağşiş ürünler listesi…

        Giriş: 23.10.2025 - 13:42 Güncelleme: 23.10.2025 - 13:42
        Gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması amacıyla sürdürülen denetimler sonucunda, mevzuata uygun olmayan ve tüketiciyi yanıltıcı ürünler tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu denetimlerde, taklit ve tağşiş yaparak ürün kalitesini düşüren ve güvenilirliği zedeleyen işletmeler ortaya çıkarıldı. Bakanlık, bu firmalar hakkında gerekli idari işlemlerin başlatıldığını duyururken, analiz sonuçlarına göre uygunsuzluk saptanan ürünlerin ve işletmelerin ayrıntılı listesini resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. İşte, 22 Ekim 2025 itibarıyla yayımlanan güncel taklit ve tağşiş listesi...

