        Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Denetimlerde usulsüzlük yaptığı tespit edilen firmaların güncel listesi 5 Kasım 2025

        Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Denetimlerde usulsüzlük yaptığı tespit edilen firmaların güncel listesi

        Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe güvenilirliği artırmak ve tüketici sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü denetimlerin ardından, taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmalara ilişkin güncel listesini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan incelemelerde, bazı ürünlerde mevzuata uygun olmayan bileşenler kullanıldığı, etiket bilgilerinde gerçeği yansıtmayan ifadeler yer aldığı ve laboratuvar testlerinde besin değerleri açısından uygunsuzluklar tespit edildi. İşte, açıklanan son taklit ve tağşiş ürünler listesi…

        Giriş: 07.11.2025 - 17:12 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:12
        Gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen denetimler sonucunda, mevzuata aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı ürünler belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği bu kontrollerde, ürünlerinde taklit veya tağşişe başvurarak kaliteyi düşüren ve güvenilirliği tehlikeye atan işletmeler tespit edildi. İşte, güncel taklit ve tağşiş listesi...

