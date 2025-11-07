Gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen denetimler sonucunda, mevzuata aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı ürünler belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği bu kontrollerde, ürünlerinde taklit veya tağşişe başvurarak kaliteyi düşüren ve güvenilirliği tehlikeye atan işletmeler tespit edildi. İşte, güncel taklit ve tağşiş listesi...