Sağlık ve güvenlik standartlarını korumak amacıyla yapılan resmi denetimlerde, tüketiciyi yanıltan ve mevzuata aykırı ürünler tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından yürütülen kontroller sonucunda, taklit ve tağşiş uygulamalarıyla gıda güvenliğini riske atan işletmeler belirlendi. Bu firmalar hakkında yasal süreçlerin başlatıldığı açıklanırken, uygunsuzluk tespit edilen ürünler ve işletme bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında kamuoyunun bilgisine sunuldu. İşte, 7 Ekim 2025 tarihli güncel taklit tağşiş listesi...