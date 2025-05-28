Taklit ve tağşiş listesine 62 firma eklendi! 28 Mayıs 2025 güncel taklit ve tağşiş listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın titizlikle yürüttüğü denetim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu denetimler çerçevesinde, gıda güvenliğini ihlal eden ürün ve firmalar bir kez daha mercek altına alındı. Yapılan analizler sonucunda; ürünlerde bulunması gereken etken maddelerin eksikliği, etikette belirtilen içeriklerle uyumsuzluk, mevzuata aykırı katkı maddeleri ve yasaklı boyaların kullanımı gibi ciddi ihlaller tespit edildi. Denetimlerin ardından, uygunsuzluk belirlenen markalar kamuoyuyla paylaşıldı. İşte, 28 Mayıs 2025 tarihli güncel taklit ve tağşiş listesi…
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda güvenliği kapsamında yürüttüğü denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Tüketici sağlığını tehdit eden ürünleri tespit etmek amacıyla yapılan kontroller sonucunda, bazı firmaların taklit ve tağşiş yaptığı belirlendi. Uygunsuzluk tespit edilen ürünler ve sorumlu markalar, kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere yeniden güncellenen listede yer aldı. İşte, 28 Mayıs 2025 tarihli son taklit ve tağşiş listesi…
28 MAYIS 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ