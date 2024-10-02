Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi 2024: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladı

TARIM VE ORMAN BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Bugüne kadar olan eski sistemde; taklit veya tağşiş yapıldığı laboratuvar sonucuyla tespit edilen gıdalar ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdalar, Bakanlığımız tarafından altı aşamalı bürokratik bir süreçle yönetiliyordu. Bunlar uzun süreçler aldığı için kamuoyu duyurularında uzun aralıklar meydana geliyordu. Herhangi bir yayınlama periyodu yoktu ve toplu şekilde yayınlanmaktaydı. Yeni sistemde kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerimizle paylaşılacak" dedi.

Bugüne kadar olan eski sistemde; taklit veya tağşiş yapıldığı laboratuvar sonucuyla tespit edilen gıdalar ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdalar, bakanlık tarafından altı aşamalı bürokratik bir süreçle yönetiliyordu. Uzun süreçler aldığı için kamuoyu duyurularında uzun aralıklar meydana geliyordu. Yeni sistemde kamuoyu duyuruları anlık olarak, elektronik ortamda tüketicilerle paylaşılacak.