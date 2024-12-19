Tarım ve Orman Bakanlığı yayınladı: İşte taklit veya tağşiş yapan firmaların listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapan firmaları ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini bir kez daha güncelledi. 35 firma daha çeşitli usulsüzlükler nedeniyle listeye eklendi. İşte, taklit veya tağşiş yapan firmalar...
Giriş: 19.12.2024 - 10:34 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:34
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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapan firmaların listesini güncelledi. 35 firmanın daha gıda ürünlerinde çeşitli usulsüzlük yaptığı saptandı. İşte, güncel taklit veya tağşiş yapan firmaların listesi...
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