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        Haberler Bilgi Ekonomi Taklit veya tağşiş yapan firmalar listesi ve ağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi Aralık güncel listesi açıklandı

        Tarım ve Orman Bakanlığı yayınladı: İşte taklit veya tağşiş yapan firmaların listesi

        Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapan firmaları ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini bir kez daha güncelledi. 35 firma daha çeşitli usulsüzlükler nedeniyle listeye eklendi. İşte, taklit veya tağşiş yapan firmalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 10:34 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:34
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        Tarım ve Orman Bakanlığı taklit veya tağşiş yapan firmaların listesini güncelledi. 35 firmanın daha gıda ürünlerinde çeşitli usulsüzlük yaptığı saptandı. İşte, güncel taklit veya tağşiş yapan firmaların listesi...

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