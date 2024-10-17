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        Haberler Bilgi Yaşam Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi 17 Ekim 2024: Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri?

        Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi 17 Ekim 2024: Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri?

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek sahte gıdalar listesi güncellenerek duyuruluyor. İşte güncel taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 12:32 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:33
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı. Söz konusu liste "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki 17 Ekim 2024 Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri?

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        TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALAR HANGİLERİ?

        Gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen üreticilerinin ifşa listesi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorgulama listesi gündemde yer alıyor. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş pekçok farklı ürün tespit ediliyor.

        Söz konusu liste "https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.

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        SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜREBİLECEK OLAN GIDALAR İÇİN TIKLAYINIZ

        TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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