Taksi durağında dehşet! Sopalarla darp ettiler

"ARKADAŞIMIZ YARALANDI, ÇOK KÖTÜ OLDU"

Olay sırasında durakta bulunan taksi şoförü F.Y., “Bir grup durağa geldi, gençlerden gelenler oldu önce. Bize Kozağaç tarafına gideceğiz ne kadar tutar tahminen, dediler. Biz de tahminen fiyat verdik. Daha sonra tamam biz arkadaşla görüşeceğiz, para çekeceğiz dediler. Biz buradayız dedik, 2 kişi gitti 5 kişi tekrar geldi. Bizi götüreceksiniz, dediler. Şimdi bizim sıradaki arkadaşa olmaz, özellikle bir arkadaşımıza, sen bizi götüreceksin, dediler. O arkadaşımıza 'sen bizi neden götürmüyorsun' dediler. Biz de izah ettik, sıradaki arkadaşımız götürecek diye. Köşede duran arkadaşa yöneldi ve darp etmeye başladılar. Diğer tarafta bekleyen arkadaşımız da misafirimizdi ayırmaya çalıştı, bu sırada da onu darp etmeye başladılar. Arkadaşımız yaralandı, çok kötü oldu kafasında ve burnunda kırık vardı. Biz suçluların bulunup cezalandırılmasını temenni ediyoruz” dedi.

Durakta çalışan şoför K.K. de, “Çok üzücü bir durum. Olay sırasında ben burada değildim ama gerçekten kötü bir durum. Bu kişilerin yakalanması gerekiyor, arkadaşımız halen hastanede” şeklinde konuştu.

Suçluların bir an önce yakalanmasını istediklerini belirten taksi şoförü S.Y. ise, “Çok üzücü bir olaydı. Tekrarı yaşanmaması için gereğinin yapılmasını istiyoruz. Bizim bir suçumuz yok. Güvenlik kamerasında da göründüğü gibi ilk onlar saldırdı. Arkadaşlarımızı onlar yaraladı. Bir an önce bulunsun tek isteğimiz bu” diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.