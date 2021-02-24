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Taksi şoföründen koronavirüse koruma kabinli önlem

Artvin'in Arhavi ilçesinde taksicilik yapan Yasin Özgen, şoför koltuğu ile yolcuların arasına özel koruma kabini yaparak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem aldı.

Taksi şoföründen koronavirüse koruma kabinli önlem
AA

İlçede 1 yıldır taksi şoförlüğü yapan Özgen, salgınının başladığı günden itibaren hem kendisini hem de yolcularını Kovid-19’dan korunmak için yoğun çaba gösteriyor.

Şoför koltuğu ile yolcuların oturduğu koltuk arasına özel koruma kabini yaptıran Özgen, kabinin ortasında bulunan özel bölmeden para alışverişini sağlıyor.

Yolcularla asla temas etmeyerek maske ve hijyen kurallarına istisnasız uyan, yolcularının da uymasını sağlayan Özgen'in aldığı ve verdiği paraları dahi her seferinde dezenfekte etmesi yolcuların taktirini topluyor.

Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada ve ülkemizde etkisini sürdüren Kovid-19 salgını nedeniyle taksici esnafının da zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Yolcuların daha güvenli yolculuk yapması için yolcularla arasında koruma kabini yaptırdığını söyleyen Özgen, "Kabinin hava geçirmeyen bir özelliği var. Vatandaşlarımızın ve kendi sağılığım için salgının başladığı günden beri her türlü önlemi almaya gayret ediyorum. Sağlıklı bir yolculuk salgının ilk başladığı günlerde bu koruma kabinini yaptırdım. Hijyene de en üst seviyede dikkat ediyorum. Paralarımızı bile dezenfekte ediyorum." dedi.

Yolculardan da olumlu dönüşler aldığını kaydeden Özgen, “Müşterilerimiz her takside bu uygulamanın olmasını istiyor. Müşterilerimiz kendilerini güvende hissediyor. Gönül rahatlığı ile gidecekleri yere gidiyor. Aracımda Kovid-19’a karşı tek önlemim kabin değil. Her türlü önlemi aldım. Maske, dezenfektan, kolonya, kullanıyoruz. Hijyene dikkat ediyorum. Her gün arabamızı yıkatıp, dezenfekte ettiriyoruz. Belediyemizde bize bu konuda destek oluyor. Yetkililere teşekkür ediyoruz. Her şeyin başı sağlık, müşterilerimizin sağlığını önemsiyorum." diye konuştu.

Taksi yolcularından Yusuf Sever de yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele taksi sahibi Özgen'i sergilemiş olduğu hassasiyetten dolayı tebrik etti.

Herkesin bu hassasiyeti göstermesi halinde kısa sürede salgının en alt seviyelere ineceğine inandığını kaydeden Sever, "Takside yolcu sağlığı için her şey düşünülmüş. Bundan dolayı da ben taksi kullanacağım zaman Yasin Beyi tercih etmeye özen gösteriyorum." ifadelerine yer verdi.

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