Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Taksi ücretini ödemedi! Şoföre saldırdı - Son dakika haberi

        Üsküdar'da bir kadın taksi ücretini ödemedi! Şoföre saldırdı

        İstanbul Üsküdar'da bir kadın yolcu taksi ücretini ödemek istemedi. Taksi şoförüne tehditler savuran ve tekme atan kadın yolcuyu taksi şoförü kameraya çekti. Olayda vatandaşlar araya girdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 14:09 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taksi ücretini ödememek için...
        ABONE OL
        ABONE OL

        Üsküdar'da iddiaya göre bir kadın yolcu bindiği taksinin ücretini ödemek istemeyince şoför cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Kendisini çeken şoföre sinirlenen kadın tekmeler savurdu.

        Olay, dün saat 22.45 sıralarında Acıbadem Mahallesi'nde bir cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kadın yolcu bindiği taksiden taksimetre ücretini ödemeden indi. Ücreti ödemek istemeyen müşteri ve taksi şoförü Ahmet Hakan Dinçer arasında tartışma çıktı.

        Müşteriden ücretini alamayan sürücü Dinçer, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetmeye başladı. Dinçer ücretini ödemeyen müşteriye "Taksimetre ücretini öder misin? Bunu yayınlayacağım" dedi.

        Kadın müşteri ise "Telefonu kapat, sil ödeyeceğim" diyerek Dinçer'e tekmeler savurdu.

        Taraflar, çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle sakinleşirken o anlar taksi şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!
        Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!
        ABD, Suriye ve Irak'ta İran hedefleri vuruldu
        ABD, Suriye ve Irak'ta İran hedefleri vuruldu
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        3'üncü kez takılan kalp kapağıyla sağlığına kavuştu
        3'üncü kez takılan kalp kapağıyla sağlığına kavuştu
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Yeşim, polis lojmanında ölmüştü... Komiser yardımcısıyla ilgili flaş gelişme!
        Yeşim, polis lojmanında ölmüştü... Komiser yardımcısıyla ilgili flaş gelişme!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Askerden dönen işçinin hakları
        Askerden dönen işçinin hakları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu