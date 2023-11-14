İTEO Başkanı Eyüp Aksu, "İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Toplu Ulaşım Hizmet Müdürlüğüne dün yüzde 65 oranında taksi, taksi-dolmuş, ücret tarifelerinin artışı için talepte bulunduk. En son Ağustos ayının başında tarife ücretlerine zam gelmişti. O tarihten bugüne kadar giderlerimize gelen artışları değerlendirdik. Esnafımızın bu mesleği daha iyi sürdürebilirliği için ayrıca, konforlu bir taksi ulaşımı sunmak için biz de giderlerimizin karşılığında yüzde 65 oranında zam talebinde bulunduk. Bilindiği üzere UKOME kararıyla her yılın sonunda bütün ulaşım araçları tarifelerine zam yapılıyor. Biz de şimdiden zam talebimizde bulunmuş olduk" dedi.

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"BU AY KARAR ALINMAZSA ÖNÜMÜZDEKİ AY BU KARARIN ALINACAĞINI TAHMİN EDİYORUM"

Aksu, bu ay sonu olmasa bile bir sonraki UKOME toplantısında zam yapılacağını söyleyerek, "Taksimetre açılış 19,17 kuruştu, kilometre 13,75 kuruş ve indi bindi 70 liraydı. Bu oranlara yüzde 65 oranında zam yapılmasını talep ettik. Şimdi bu ayın sonunda, UKOME toplantısı var. O tarihe kadar bu zam talebimiz, alt komisyonlarda görüşülecek. Eğer bu ay karar alınmazsa önümüzdeki ay bu kararın alınacağını tahmin ediyorum. Ama oran konusunda takdir heyetin. Zaten her yıl sonu ulaşım araçlarına muhakkak zam yapılıyor. Aslında yetki İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'nde yetki var ama maalesef oda yetkisini kullanmıyor. UKOME'nin vermesini talep ediyor. Biz de UKOME'den bu kararı talep ettik. İnşallah uzlaşı için de bu rakamlarda anlaşırız diye düşünüyoruz" diye konuştu.