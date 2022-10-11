Taksici, Azerbaycanlı şarkıcıya dehşeti yaşattı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Beyoğlu’nda önceki akşam meydana gelen olayda, Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva, aracıyla evine giderken sağından geçmek isteyen bir taksi çarptı.

KORNA ÇALIP DURMASINI İSTEDİ İHA'da yer alan habere göre şarkıcı Bagieva da bir şey olmamış gibi yoluna devam eden taksiciye korna çalıp durmasını istedi.

BURNUNDA ÇATLAK OLUŞTU Araçtan inen taksi şoförü Azerbaycanlı şarkıcıya önce hakaretler savurdu, ardından saldırmaya başladı. Taksici tarafından darp edilen şarkıcının burnunda çatlak oluştu.

DUDAĞI PATLADI ŞİKAYETÇİ OLDU Darp sonrası dudağı patlayan ve cep telefonu kırılan Nergiz Begieva, daha sonra polise giderek şikayetçi oldu.