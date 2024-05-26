Taksici kaldırımda yatan köpeği fark etmeyerek ezdi
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir taksi şoförü kaldırımda yatan köpeği fark etmeyerek aracıyla üzerinden geçti. Tekerin altında ezilen köpek yaralanırken, çevredekilerle taksi şoförü arasında tartışma çıktı.
Giriş: 26.05.2024 - 11:23 Güncelleme: 26.05.2024 - 11:29
Artuklu'da Birinci Cadde üzerinde kaldırıma park ettiği aracına müşteri alan bir taksici, yerde yatan köpeği fark etmeyerek üzerinden geçti.
Ezilen köpek acı içerisinde inlerken durumu fark eden çevredekiler taksiciye müdahale etti.
Yaşananlara tepki gösteren vatandaşlar ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı.
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