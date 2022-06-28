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Haberler Gündem 3. Sayfa Taksiciden faciayı önleyen hamle
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Direksiyonda kalp krizi geçiren taksiciden faciayı önleyen hamle

Beşiktaş'ta direksiyon başında kalp krizi geçiren taksi şoförü emekli astsubay Ali Teoman Sungur, son anda faciayı önledi. Sungur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Taksiciden faciayı önleyen hamle
Kalp krizi geçiren taksici faciayı önledi!
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DHA

Beşiktaş'ta, trafik akışının yoğun olduğu sırada direksiyon başındayken kalp krizi geçiren taksi şoförü, aracını son anda yoldan çıkarıp yeşillik alanda durdurarak faciayı önledi.

Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden emekli astsubay Ali Teoman Sungur, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, geçen cumartesi günü saat 10.15 sıralarında Balmumcu Kavşağı'nda meydana geldi. Taksicilik yapan emekli astsubay Ali Teoman Sungur (59), direksiyon başındayken kalp krizi geçirdi. Trafik akışının yoğun olduğu sırada kavşağa girecekken son anda direksiyon kıran Sungur, kaldırımı çıktıktan sonra aracını yeşillik alanda durdurdu. Taksiden çıkan Sungur, çevredekilere seslenerek kendini yere bıraktı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kalp masajı uyguladıktan sonra Sungur'u hastaneye kaldırdı. Sungur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI

Emekli Astsubay Sungur için geçen pazar ikindi namazı sonrası Bakırköy Ataköy 5. Kısım Camii'nde askeri tören düzenlendi. Törene ailesi, askeri yetkililer, taksici arkadaşları katıldı. Türk Bayrağına sarılı tabutu başında yakınları gözyaşı döktü. Sungur'un eşi ile oğlu taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Sungur'un cenazesi askerler tarafından omuzlara alınıp cenaze aracına konuldu. Cenaze götürüldüğü Silivri Alipaşa Mezarlığı'nda defnedildi.


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