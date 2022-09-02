Taksicilerin öldüresiye dayağında 6 gözaltı

İHA'nın haberine göre, olay sonrası gözaltına alınan taksi şoförünün emniyette verdiği ilk ifadesinde, araçtaki yolcunun kendisini gasp etmekle tehdit etmesi üzerine arkadaşlarına haber verdiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, tanık beyanları ile birlikte polis ekipleri konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştirdi. Taksi şoförü F.B. isimli kişinin N.B. ve bir arkadaşını Kumkapı semtinden müşteri olarak aldığı belirlendi. Araçla seyir halindeyken Aksaray civarına geldikleri sırada N.B.’nin yolda uygulama yapan çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik küfürlü sözler sarf etmesi üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı.

Olay 1 Eylül günü saat 01.50 sıralarında meydana geldi. Emniyetten yapılan açıklamaya göre, N.B. isimli kişiyi kovaladıkları belirlenen M.G, C.A, Y.T, M.A ve E.T. isimli şüpheliler ile birlikte ticari taksi şoförü F.B. isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yolculuğun devamında N.B. isimli kişinin arkadaşı Samatya’da civarında taksiden indi. Akdeniz Caddesi’ne gelene kadar taksici ve yolcu arasındaki tartışma devam etti. İddiaya göre, N.B. isimli kişinin ticari taksi şoförüne yönelik Karagümrük semtinde parasını gasp ettirebileceği yönünde tehdit içerikli sözler sarf ederek küfür etmesinin ardından taksi şoförü arkadaşlarına acil kod uyarısı gönderdi. Taksi şoförü F.B., yardımına gelen arkadaşları ile beraber N.B.'yi kovalamaya başladı. Şüphelilerden Y.T. isimli kişi, N.B.’yi darp ederek olayı gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili yakalanan ve haklarında “Kasten Yaralama - Tehdit - Hakaret” suçlarından işlem yapılan şüphelilerden M.G, C.A, M.A, F.B. ve E.T., isimli kişiler ile N.B., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Y.T. isimli kişi ise bugün adli makamlara sevk edildi.