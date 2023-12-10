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        Haberler Gündem 3. Sayfa Taksiciye gece yarısı dehşeti yaşattılar: Ormanlık alana götürülüp gasp edildi

        Taksiciye gece yarısı dehşeti yaşattılar: Ormanlık alana götürülüp gasp edildi

        yağmurlu havada evlerine gitmeye çalışan ve paralarının olmadığını söyleyen gençleri aracına alan taksi şoförü Kenan Temiz, söylenen ormanlık alandaki adrese gittiğinde burada bekleyen 1 kişi ve araçtaki diğer 3 kişi tarafından darp ve gasp edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 09:44 Güncelleme: 10.12.2023 - 09:44
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        Taksici gece yarısı dehşeti yaşadı
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        Arnavutköy'de taksi şoförü Kenan Temiz, iddiaya göre yağmurlu havada evlerine gitmeye çalışan ve paralarının olmadığını söyleyen gençleri aracına aldı. Taksiye binen 3 kişi, şoföre ormanlık alandaki bir adresi tarif etti. Söylenen adrese giden şoför Temiz, burada bekleyen 1 kişi ve araçtaki diğer 3 kişi tarafından darp ve gasp edildi. Öte yandan şahısların taksi şoförüyle konuştuğu ve sonrasında araca bindiği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de yaşandı. İddiaya göre mesai saatini tamamlayan taksi şoförü Kenan Temiz, Anadolu Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. Bu esnada şoför Temiz’in aracına yaklaşan 3 genç, yağmurlu havada evlerine gitmeye çalıştıklarını ve paralarının olmadığını söyledi. Temiz, gençlere yardım etmek için aracına alarak evlerine götürmek istedi.

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        3 şahıs evleri olarak ormanlık bir alanı tarif ederken yolculuk esnasında şoföre silah ve bıçak çekti. Şahıslar ardından tenha bir noktada kendilerini bekleyen dördüncü kişinin yanında taksiyi durdurdu. Burada 2 kişi şoförü tutarken diğer iki şahıs ise taksiciyi darp ve gasp etti. Günlük kazancı çalınan ve darp edilen taksici acil durum butonuna bastı. Olay yerine diğer taksi şoförleri ve polisler sevk edildi. Polis ekipleri gaspçıları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

        TAKSİYE BİNEN SALDIRGANLAR KAMERADA

        Öte yandan şahısların taksinin yanına gelerek şoförle konuştuğu ve sonrasında araca bindiği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Görüntülerde bir kişinin aracın yanına gelip konuştuktan sonra diğer kişilerle beraber araca bindiği ve aracın uzaklaştığı görüldü.

        Yaşadığı gasp olayını anlatan taksi şoförü Kenan Temiz, "Ben akşam evime giderken 3 arkadaş geldi paralarının olmadığını ve Allah rızası için eve gitmek istediklerini söylediler. Bende yardımcı olmak için tamam dedim arabaya aldım. Götürürken arkada kendi aralarında bir şey konuştular ben anladım ve acil durum çağrısı yaptım. Beni çıkmaz bir sokağa soktular sağ tarafımda oturan bıçak dayadı. Arkamda bulunan kişi de silahla kafama vurdu. Ormanlık alana çektiler beni. Araçtan indirip beni kenara çektiler, kavga ettik. Hastaneye gidip darp raporu aldım. Araca bindiklerinde 3 kişilerdi, orada 4 kişi oldular. Benim bir kaburgam kırıldı, şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı.

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