Arnavutköy'de otomobile çarpan taksideki Singapurlu öldü
İstanbul Arnavutköy'de taksi, otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada, yola sürüklenen taksideki Singapurlu Chean Chın Loon hayatını kaybetti. Taksi şoförünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi
İstanbul'da, taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada, Singapurlu Chean Chın Loon (57) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 10.20 sıralarında, Arnavutköy ilçesi Tayakadın mevkisinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Hakan Gündüz idaresinde taksi, Mevlüt Kökten idaresindeki otomobile arkadan çarptı.
BARİYERLERE ÇARPTI
Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparken taksi ise yolda sürüklendi.
ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTILAR
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlar içerisinde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
SİNGAPUR VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla hastaneye kaldırılan taksi içerisindeki Singapur vatandaşı Chean Chın Loon (57) hayatını kaybederken, taksi şoförünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Mevlüt Kökten'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.