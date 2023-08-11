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        Haberler Gündem Güncel Taksim'de havaya dolar atmışlardı! Yeni gelişme - Haberler

        Taksim'de dolar atıp görüntü çeken grup serbest bırakıldı

        İstanbul Taksim'de havaya dolar atıp sosyal medya için görüntü çeken grup serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 17:04
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        Taksim'de havaya dolar atmışlardı! Yeni gelişme
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        Taksim İstiklal Caddesi'nde dolar dağıtıp sosyal medya için görüntü çekince gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

        DHA'nın haberine göre yüzü maskeli bir grup İstiklal Caddesi'nde yürüdükleri esnada dolar dağıtıp o anlar sosyal medyada paylaşmıştı.

        Konuyla ilgili inceleme başlatılmasının ardından şüphelilerin Büyükçekmece Alkent Mahallesi'nde kiraladıkları, bir villada pornografik içerikler üretilen bir sosyal medya hesabı için videolar çektikleri ve paralı üyelik sistemi ile görüntüleri izleyenler üzerinden kazanç sağladıklarını belirlendi. Villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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        Savcılıkta ifadelerinin ardından 7 şüpheli serbest bırakılırken 5 şüpheli ise 'Halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçundan sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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