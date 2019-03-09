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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 19.30 için yürüyüş çağrısı yapıldı. Çağrı üzerine polis Taksim'de geniş güvenlik önlemleri aldı. Taksim Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda da polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Çevik kuvvet ekipleri de Gezi Parkı'nda bekletildi. Özel Harekât polislerinin de bazı binaların çatılarında bekletildiği görüldü. Bu arada emniyet yetkilileri, İstiklal Caddesi'nde bir etkinliğe müsaade edilmeyeceği ve etkinlik yapmak isteyenlerin, İstiklal Caddesi'nin bir alt sokağına yönlendirileceğini bildirdi.
İSTİKLAL CADDESİ GİRİŞİNDE TOPLANDILAR
DHA'da yer alan habere göre saat 19.30 sıralarında İstiklal Caddesi'nin girişinde toplanan grup sloganlar attı. Caddeye girmeye çalışan ambulansa yol veren kadınlar, açılan yoldan yürümek istedi. Polis buna izin vermeyerek grubun önünü kesti. Daha sonra slogan atan kadınlar, polisin müdahale için hazırlandığını fark edince yürüyüşe geçti. Polis, grubun önünü keserek gaz mermisiyle kısa süren bir müdahalede bulundu. Polis kalkanlarla grubu itekleyerek uzaklaştırdı. Grup Sıraselviler Caddesi'ne doğru doğru dağıldı.
SAAT: 22.30'DA TRAFİĞE AÇILDI
Polisin, Taksim Meydanı'nda aldığı güvenlik önlemleri devam ederken, sık sık grupların Sıraselviler Caddesi yönüne dağılmaları için anonslar yaptı. Akşam saatlerinde yaya trafiğine kapanan İstiklal Caddesi saat 22.30 sıralarında tekrar açıldı.
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