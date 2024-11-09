Taksim Metrosu işletmeye açıldı

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu, bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. Seferler Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Şişhane-Osmanbey arasında ise ring seferleri olarak yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bir süre sonra yapılan duyuruda ise "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda seferler normale dönmüştür." denildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.