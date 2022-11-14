Bebek arabası parçalanmıştı! Anne ve bebek hastanede!

İstanbul Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 3 yaşındaki A.S., anne Bilge Sinan ve baba Taner Sinan da patlama anında oradaydı.

BABA DUYMA YETİSİNİ KAYBETTİ

Anne, baba ve 3 yaşındaki bebek hafif şekilde yaralanırken, bebek arabası da paramparça oldu. Yaralı bebek ve anne Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, baba da bir kulağındaki duyma yetisini kaybetti.

"BASINÇ BİZİ FIRLATTI"

Bir anda büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını söyleyen baba Taner Sinan, "Bir şey anlayamıyorsun. Birden bire çok büyük bir gürültü oldu. Fena bir basınç oldu. Çocuk arabası elimdeydi. Arabaya sarıldım ama bizi de fırlattı attı.

"ÇOCUĞU KUCAĞIMA ALDIM"

Çocuk arabası orada kaldı, alamadık bir daha. Bir daha patlama olur diye alamadım. Çocuğu kucağıma aldım, koşarak çıktık. Çocuğun yüzünde ve kafasında yaralar var. Hayati bir tehlike yok. Sağ olduğuna seviyorum" dedi.