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        Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılacak

        Metro İstanbul, Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda yarın saat 10.00'dan itibaren işletmeye kapatılacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 20:15 Güncelleme: 22.06.2024 - 20:15
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        Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılacak
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        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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