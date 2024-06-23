Taksim, yaya girişine kapatıldı

İstanbul Valiliği tarafından 17-23 Haziran arasında düzenlenen 10'uncu İstanbul Trans Onur Haftası kapsamında bugün, Taksim Meydanı'nda düzenlenmek istenen Onur Yürüyüşü nedeniyle Taksim Meydanı'nda önlem alındı.

Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine açık bırakılırken M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı İstanbul Valiliğinin kararıyla 10.00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.