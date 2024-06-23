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        Taksim Meydanı'na yaya girişi kapatıldı

        Trans Onur Haftası kapsamında düzenlenecek Onur Yürüyüşü nedeniyle Taksim Meydanı'na yaya girişleri kapatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 12:13 Güncelleme: 23.06.2024 - 12:18
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        Taksim, yaya girişine kapatıldı
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        İstanbul Valiliği tarafından 17-23 Haziran arasında düzenlenen 10'uncu İstanbul Trans Onur Haftası kapsamında bugün, Taksim Meydanı'nda düzenlenmek istenen Onur Yürüyüşü nedeniyle Taksim Meydanı'nda önlem alındı.

        DHA'nın haberine göre meydanın çevresi polis barikatıyla kapatılarak yaya girişine izin verilmedi.

        Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine açık bırakılırken M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı İstanbul Valiliğinin kararıyla 10.00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

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        Metro hattının kapatıldığından haberi olmayan turistler ve vatandaşlar farklı noktalara yönlendirildi.

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