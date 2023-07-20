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        Haberler Gündem 3. Sayfa Taksim’de köpek yürüyen merdivene sıkıştı

        Taksim’de köpek yürüyen merdivene sıkıştı

        Taksim'de sahibiyle birlikte bindiği yürüyen merdivene arka ayakları sıkışan süs köpeği çevredeki vatandaşlar ve güvenlik görevlilerinin çabasıyla kurtarıldı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 10:13
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        Yürüyen merdivene sıkışan köpeğin zor anları
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        Taksim’de bir kişi köpeğiyle birlikte metrodan indikten sonra yürüyen merdivenleri kullanarak dışarı çıkmak istedi. Bu sırada köpeğin arka ayakları merdivene sıkıştı. Köpeğin yardımına çevredeki vatandaşlar daha sonra güvenlik görevlileri koştu.

        Güvenlik görevlileri ve çevredeki vatandaşların uzun süreli uğraşı sonucu köpek kurtarıldı. İki arka ayağı yaralanan köpek veterinere götürüldü.

        Öte yandan vatandaşlar kadına, yürüyen merdivenleri kullanırken köpeği kucağına almadığı için tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise tepki gösterenlere "Onun canı senden daha çok yanıyor. Niye bu kadar çok konuşuyorsunuz" diye karşılık verdi.

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