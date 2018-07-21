Taksim’de turizm polisinden şok uygulama

Turizm polisi tarafından dün gece Taksim Meydanı’nda turistlere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında ticari taksiler ve UBER araçlarında denetlemeler yapıldı. Yapılan denetimlerde ticari taksilerde bulunan turistlere bilgilendirme yapan Turizm polisleri, taksi kullanan turistler fazladan fiyat vermemeleri gerektiği konusunda uyarıldı.

ALKOLLÜ MEKANLARDA DENETİM YAPILDI

İHA'nın haberine göre, turizm polisi tarafından gece saatlerinde yapılan şok uygulamada İstiklal Caddesi üzerinde bulunan ve turistlerin uğrak yerleri olan eğlence mekanlarında müşterilere sunulan alkollü içeceklerin kaçak olup olmadığını inceledi. Belediye görevlileri, maliye ile birlikte şok baskın düzenleyen turizm polisi, İstiklal Caddesi’nde bulunan eğlence mekanlarını inceleyip denetledi.

TURİST FAZLA PARA VERDİĞİNİ ÖĞRENİNCE GÖZYAŞLARIN BOĞULDU

Gece saatlerinde yapılan şok baskında eğlence mekanlarını denetleyen Turizm Polisi, yaptıkları inceleme ve denetlemelerde alkollü içeceklerin kaçak olup olmadığını inceledi. Bazı eğlence kulüplerinde müşterilere sahte alkol verdiği tespit edildi. Eğlenmek için gece kulübüne gelen bir Pakistanlı olduğu öğrenilen bir turistin eğlence mekanında kendisinden fazla para alındığını öğrenince göz yaşlarına boğuldu. Denetim yapılan eğlence mekanlarında sahte oldukları belirlenen içeceklere el konurken, sahte bandrollü ve kaçak alkol satışı yapan iş yeri sahipleri karakola götürüldü.

Öte yandan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde hanutçulara yönelik yapılan operasyonda 5 kişiye idari para cezası kesildi.

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