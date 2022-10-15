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Taksim’de yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul'da etkili olan yağmur yağışları şehrin en işlek semtlerinden Taksim'de de hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar aniden bastıran yağmurda saçaklara ve kafelere sığındı

Taksim’de yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı
Taksim'de yağmur zor anlar yaşattı
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İHA

İstanbul genelinde akşam saatlerinde başlayan yağmur etkisini arttırarak devam ederken, vatandaşlar yağmur ve rüzgar nedeniyle İstiklal Cadde’sinde yürümekte güçlük çekti.

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan yağmur il genelinde etkili olmaya devam ediyor.
Taksim’de de yağmur ve rüzgar akşam saatlerinde şiddetini arttırdı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Taksim Meydan’ı ve İstiklal Caddesi’nde vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için şemsiyelerini açarken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise bina saçakları ve kafelere sığındı.

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