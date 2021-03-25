Taksiye 6'ncı ret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüncelTaksiye 6'ncı ret - Haberler
ABONE OL

UKOME, minibüs ve dolmuşların taksiye dönüşümünü 6. kez reddetti

İstanbul'da Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 750 minibüs ve 250 dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifi 6'ncı kez alt komisyona gönderildi

Taksiye 6'ncı ret - Haberler
Taksiye 6'ncı ret
0:00 / 0:00
DHA

Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi´nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Aksu´nun başkanlığında yapılan toplantıda, minibüs ve taksi dolmuşların, taksiye dönüştürülmesi maddesinin hukuki olup olmadığı tartışıldı.

DHA'nın haberine göre, daha önce 5 kez reddedilen ve alt komisyonlara gönderilen maddeyle ilgili İBB yetkilileri tarafından sunum yapıldı.

Karar oylanmadan önce başta İstanbul´un çeşitli semtlerinden gelen minibüsçü ve taksi dernek ile oda başkanları düşüncelerini açıkladıktan sonra komisyonda yapılan oylama sonucu 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülme maddesi alt komisyona gönderildi.

"TAKSİCİ ESNAFIMIZIN EMEĞİ GÖRÜLMÜYOR"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu söz alarak yaptığı konuşmada, "Hukuken hiçbir dayanağı olmayan bu uygulamanın daha önce Türkiye´de bir emsali de yok. Sürekli bu konunun gündeme gelmesinden dolayı ne yapılmaya çalışıldığını anlamış değilim. Kısaca bu dönüşüm teklifi kanuna ve haklara aykırıdır. Taksici esnafımızın emeği görülmemektedir" dedi. Aksu, bunun hukuken de yanlış olduğunu söyledi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? Muhsin Yazıcıoğlu ölüm sebebi nedir? Muhsin Yazıcıoğlu hayatı hakkında
GÜNDEMMuhsin Yazıcıoğlu kimdir?
Son dakika haberi Bakan Akar'dan 'irtica' iddiasına yanıt
GÜNDEMBakan Akar'dan 'irtica' iddiasına yanıt
SON DAKİKA! Muharrem İnce'nin partisi Memleket Hareketi'nin logosu belli oldu iddiası
GÜNDEMMemleket Hareketi'nin logosu belli oldu iddiası
DUS ve STS Diş Hekimliği Sınav Sonuçları Açıklandı! 2020-DUS, 2020-STS Diş Hekimliği sonuç sorgula
GÜNDEM2020-DUS, 2020-STS Diş Hekimliği sonuçları açıklandı
Cinayet zanlıları 13 yıl sonra yakalandı
GÜNDEMCinayet zanlıları 13 yıl sonra yakalandı
MEB açıklama: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
Lise ve ortaokul sınavları ne zaman yapılacak? Sınavlar ertelendi! MEB son dakika sınav açıklaması
GÜNDEMLise ve ortaokul sınavları ne zaman yapılacak?
'Staj Seferbirliği' programına rekor başvuru - Haberler
GÜNDEM'Staj Seferbirliği' programına rekor başvuru
Son dakika haberi İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp yakalandı!
GÜNDEMİsmail Okkalı ve Ayşe Özalp yakalandı!
SON DAKİKA! Tefecilik operasyonunda polise gözaltı
GÜNDEMTefecilik operasyonunda polise gözaltı