Feci kaza! Havada takla!

İstanbul Beykoz'daki Yenimahalle'de, geçtiğimiz günlerde insanı şoke eden bir kaza meydana geldi.
İddialara göre; bir otomobil sinyal vermeden manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü otomobile çarptı.
METRELERCE HAVAYA FIRLADI
DHA'da yer alan habere göre çarpmanın şiddetiyle defalarca takla atan motosiklet sürücüsü metrelerce havaya fırladı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralının yardımına koştu.
KASKI SAYESİNDE ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Havaya fırlayarak yere düşen sürücü başındaki kaskı sayesinde ağır bir yara almadan kazayı atlattı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
KAZA GÖRÜNTÜSÜ KAMERAYA DA YANSIDI
Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
YORUMLAR