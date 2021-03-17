Talas Belediyesinin Pati Kurtaran Acil Müdahale Aracı

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AA

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zor durumda olan kedi ve köpeklere alanında eğitimli personel tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ihtiyaç durumuna göre Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesine nakli gerçekleştiriliyor. Hizmet vermeye başladığı günden bu yana 5 ayda yaklaşık 300 sokak hayvanına müdahale edildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçede sokak hayvanlarına yönelik 2019'da açılan, 5 bin metrekare alana sahip Talas Pati Evi, sokak köpeklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Şu anda 25'i yavru olmak üzere 225 köpeği barındıran Pati Evi'nde, sokak köpekleri rehabilite edilerek doğal yaşama bırakılıyor.

Öte yandan, 2020 yılında 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde açılışı yapılan Pati Yolu da hayvanseverlere evcil hayvanlarını gezdirebilecekleri doğal ortam sunuyor. Toplam bin 680 metre uzunluğa sahip pati yolunda hayvan sahipleri, evcil hayvanlarını diledikleri gibi gezdirebilmenin yanında Pati Parkı'nda hayvanlarıyla birlikte aktivite yapabiliyor.