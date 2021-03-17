Talas Belediyesinin Pati Kurtaran Acil Müdahale Aracı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Talas Belediyesinin Pati Kurtaran Acil Müdahale Aracı "can dostların" yardımına koşuyor

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye bünyesinde kurulan Pati Kurtaran Acil Müdahale Aracı, hasta ve yaralı sokak hayvanlarına müdahale ediyor.

Talas Belediyesinin Pati Kurtaran Acil Müdahale Aracı
AA

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zor durumda olan kedi ve köpeklere alanında eğitimli personel tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ihtiyaç durumuna göre Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesine nakli gerçekleştiriliyor. Hizmet vermeye başladığı günden bu yana 5 ayda yaklaşık 300 sokak hayvanına müdahale edildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçede sokak hayvanlarına yönelik 2019'da açılan, 5 bin metrekare alana sahip Talas Pati Evi, sokak köpeklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Şu anda 25'i yavru olmak üzere 225 köpeği barındıran Pati Evi'nde, sokak köpekleri rehabilite edilerek doğal yaşama bırakılıyor.

Öte yandan, 2020 yılında 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde açılışı yapılan Pati Yolu da hayvanseverlere evcil hayvanlarını gezdirebilecekleri doğal ortam sunuyor. Toplam bin 680 metre uzunluğa sahip pati yolunda hayvan sahipleri, evcil hayvanlarını diledikleri gibi gezdirebilmenin yanında Pati Parkı'nda hayvanlarıyla birlikte aktivite yapabiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

40. İstanbul Film Festivali, 1 Nisan'da çevrimiçi olarak başlayacak
KÜLTÜR-SANATİstanbul Film Festivali 1 Nisan'da başlıyor
'KÖK'sergisi Galeri Diani'de
KÜLTÜR-SANAT'KÖK'sergisi Galeri Diani'de
Devrim Yakut'tan son dakika Rasim Öztekin mesajı: Gözyaşlarını tutamadı
KÜLTÜR-SANATO an gözyaşlarını tutamadı
Sadri Alışık kısıtlamalı anılacak
KÜLTÜR-SANATKısıtlamalı anılacak
Lionsgate 'Son Şaka’ya talip oldu
KÜLTÜR-SANAT'Son Şaka’ya talip var
'Osman Sekiz'in çekimlerine başladı
KÜLTÜR-SANATÇekimlerine başlandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 62.397.500 TL destek
KÜLTÜR-SANAT62.397.500 TL destek
Son dakika: Türkiye'de geçtiğimiz yıl 120 yabancı yapım çekildi
KÜLTÜR-SANATYüzde 56 azaldı
“Figaro’nun Düğünü veya Çılgın Gün” İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANATİş Sanat Okuma Tiyatrosu'nda yeni eser
2021 Oscar adayları belli oldu
KÜLTÜR-SANATOscar adayları belli oldu