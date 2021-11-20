Talat Atilla'dan sürpriz ayrılık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Talat Atilla BBN Türk'ten istifa etti
ABONE OL

Talat Atilla'dan sürpriz ayrılık

Ankara'dan yayın yapan BBN Türk kanalındaki programlarıyla ses getiren gazeteci Talat Atilla, kanal ile yollarını ayırdığını duyurdu. Atilla, Twitter mesajını "Bağımsızlık karakterimdir" sözleriyle bitirdi.

Talat Atilla BBN Türk'ten istifa etti
HABERTURK.COM

Ankara'dan yayın yapan BBN Türk kanalında gazeteci Tamer Korkmaz'la yaptıkları program ve konuklarıyla ses getiren gazeteci ve Turktime haber sitesi kurucusu Talat Atilla, Twitter'dan açıklama yaparak kanaldan ayrıldığını açıkladı. Aralarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ve CHP Genel Başkan Danışmanı Rüstem Zeydan gibi isimleri çıkartarak kanalı takip edilen kanallar arasına sokan programın yapımcısı Atilla'nın ani istifası medya çevrelerinde sürpriz bir gelişme olarak değerlendirildi.

Atilla, konu ile ilgili Twiiter'daki mesajında "BBN Türk TV'den ayrılmayı uygun gördük. Bağımsızlık karakterimdir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Yaşlı karı koca evde ölü bulundu! Kahreden olay! - Haberler
GÜNDEM Yaşlı karı koca evde ölü bulundu! Kahreden olay!
'Soğuk çay' cinayetinde iddianame hazır - Haberler
GÜNDEM 'Soğuk çay' cinayetinde iddianame hazır
Son dakika! Turgutlu'da neler oluyor? Ölüm şekilleri aynı! Emniyet özel ekip kurdu! - Haberler
GÜNDEM Turgutlu'da neler oluyor? Ölüm şekilleri aynı! Özel ...
AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
GÜNDEM AÖF sınav yerleri belli oldu mu?
KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika! Veterinere cinsel saldırıda 3 polise dava - Haberler
GÜNDEM Veterinere cinsel saldırıda 3 polise dava
ERKEN SEÇİM TALEBİ! Son dakika: "Başkanlık sistemini tahkim edecek herhangi bir şeyde biz yokuz!" - Haberler
GÜNDEM "Başkanlık sistemini tahkim edecek herhangi bir şeyde ...
TSK'dan Kuzey Irak açıklaması - Haberler
GÜNDEM TSK'dan Kuzey Irak açıklaması
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na açtığı 17 davayı geri çekti! - Haberler
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na açtığı 17 ...
Son dakika! Onur Eker'in ölümünde 'negatif otopsi' raporu! - Haberler
GÜNDEM Kurbanlığın peşinde ölümde 'negatif otopsi' raporu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.