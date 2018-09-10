Talat Bulut'un başrol oynadığı Yasak Elma dizisinin setinde kostüm asistanı olarak görev yapan Özge Şimşek, oyuncunun 31 Mayıs'ta dizi setinde kendisini taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma başlatan savcılık, Özge Şimşek'in iddialarını incelemeye aldı.

"ÖZLEMLE MERHABA" DEMİŞTİ...

Hakkında takipsizlik kararı kesinleşen Talat Bulut, "Bazen ayrılıklarda, özlem duyarsınız, kokusunu hatırlarsınız burnunuzun direği sızlar. Özlemle merhaba canlar. Bu sızıyı azaltan avukatıma teşekkür ederim" demişti.

Talat Bulut, dizi ekibinin tepkisine rağmen çekimlere başladı. Ünlü oyuncu, dizi setinden renkli kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

"BEN HEP BURADAYDIM"



Talat Bulut, dün Instagram hesabından paylaştığı bir video ile taciz iddialarına dizi setinden yanıt verdi.

Talat Bulut videoda, "Merhaba herkese. Ben de Yasak Elma'yı gerçekleştirmek için buradayım. Pardon ya ben zaten burada değil miydim? Hiçbir yere gitmedim ki..." ifadelerini kullandı.

İşte o anlar:

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