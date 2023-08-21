'Talebi daraltmadan enflasyonla mücadele etmeliyiz' Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, ekonomideki gelişmeler neticesinde kredi faizlerinde meydana gelen artışın olumsuz yansımalarını hissetmeye başladıklarını bildirdi. Öncel, "İç talebi daraltmadan enflasyonla mücadelenin yollarını bulmamız gerekiyor. BMD olarak Eylül ayından itibaren enflasyonla mücadele kampanyası önerimiz oldu" dedi

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), üyeleri arasında yaptığı Temmuz ayı anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Anketi değerlendiren BMD Başkanı Sinan Öncel, yılın ilk yarısını genel olarak verimli geçiren perakende sektörü için Temmuz’la birlikte zorlu bir dönemin başladığının işaretlerini aldıklarını söyledi.

Ekonomiyi soğutmayı hedefleyen parasal sıkılaştırma önlemlerinin ve kredi faizlerinde meydana gelen artışın olumsuz yansımalarını hissetmeye başladıklarını bildiren Öncel, "Haziran ayı ile kıyasladığımızda Temmuz’da üyelerimizin sadece yüzde 41’inin adet satışları artarken, yüzde 47’sinin geriledi, yüzde 12’sinin aynı kaldı. Turizm sezonuna rağmen cirolardaki artış hızı yavaşladı. Haziran’a göre Temmuz’da üyelerimizin yüzde 58’nin cirosunda artış, yüzde 38’inde düşüş olduğu, yüzde 4’ünün ise aynı kaldığı görülüyor" dedi.

REKLAM

Temmuz’da tatil sezonunun etkisiyle yabancılara satıştaki kısmi artışın memnuniyet verici olmasına rağmen, geçen yaz sezonundaki adetlere ulaşılamadığını da aktaran Öncel, "İç talebi daraltmadan enflasyonla mücadelenin yollarını bulmamız gerekiyor. BMD olarak Eylül ayından itibaren enflasyonla mücadele kampanyası önerimiz oldu. 2018’dekine benzer topyekûn bir kampanya, hem enflasyonu dizginlememizde hem de talebin canlı tutulmasında olumlu katkı sağlayabilir" diye konuştu.

'İTHALATA EK VERGİNİN YÜKÜNÜ TAŞIMAKTA ZORLANABİLİRİZ'

Sinan Öncel, dış ticaret açığı veren sektörlerde ithalat vergilerinin artırılacağı yönündeki haberleri de endişe ile takip ettiklerini bildirdi.

Türkiye’de üretim için gerekli birçok kalemde ham madde ve ara malın ithal edildiğini hatırlatan Öncel, "Orta ve uzun vadede ham madde ve ara malda yurt dışına bağımlılığımızı azaltalım, mümkün olanları ülkemizde üretelim" dedi.

Öncel, "Ancak bugünün şartlarında üretim için ihtiyacımız olan bazı hammadde ve aramalları yurt dışından getirmek zorundayız. Ayrıca bugün perakende sektöründe satışının önemli kısmını turistlere yapan üst segment grubu ithal markalarımız var. Özellikle ayakkabı ve kumaşta neredeyse dünyanın en yüksek gümrük vergilerini ödüyoruz. İthalat üzerinde zaten çok yüksek oranlı referans fiyat uygulamaları da var. İlave her yük o ürün grubundaki firmalar için ağır bir darbe olur. İç pazarın daralma eğilimine girdiği, finansmana erişimin zorlaştığı dönemde bir de ek vergi yükünü taşımakta zorlanırız" ifadelerini kullandı.