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Taliban, Afganistan'da kadınların BM için çalışmasını yasakladı

Birleşmiş Milletler (BM), Taliban'ın Afganistan'da kadınların örgüt için çalışmasını yasakladığını duyurdu. BM, yazılı bir açıklama yapılmadığını ancak Taliban'ın örgütü sözlü olarak bilgilendirdiğini kaydetti.

Taliban, Afganistan'da kadınların BM için çalışmasını yasakladı
BBC TÜRKÇE

Birleşmiş Milletler (BM), Taliban'ın Afganistan'da kadınların örgüt için çalışmasını yasakladığını duyurdu. BM, yazılı bir açıklama yapılmadığını ancak Taliban'ın örgütü sözlü olarak bilgilendirdiğini kaydetti.

BM, Taliban'ın kararının "kabul edilemez ve akıl almaz" olduğunu vurguladı.

Örgütten yapılan açıklamada, "Bu, yardım kuruluşlarının en çok ihtiyaç duyanlara ulaşma imkanlarını baltalayan, endişe veren bir dizi hamlenin sonuncusu. BM, kadın personeli olmadan Afganistan'da çalışamaz ve hayat kurtaran yardımı ihtiyaç duyanlara sağlayamaz" denildi.

BM, Afganistan'da tüm personelinden, önümüzdeki 48 saat boyunca çalışmalarını durdurmalarını talep etti. Örgüt yetkilileri, Taliban yönetimi ile görüşüp konunun netlik kazanmasını bekliyor.

BM, geçtiğimiz günlerde Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde yerel Taliban yetkililerinin Afgan kadınların BM tesislerinde çalışmasına engel olduğunu açıklamıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Afgan kadın meslektaşlarımızın Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde çalışmalarının yasaklanmasını şiddetle kınıyorum. Eğer bu karar geri alınmazsa, ihtiyaç duyan insanlara hayat kurtarıcı yardım ulaştırma çalışmalarımız baltalanacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Taliban, Aralık ayında tüm kadınların, sağlık sektörü dışında sivil toplum kuruluşları (STK) için çalışmalarını yasakladı.

BM ise bugüne kadar yasaktan muaf tutuluyordu.

Kadınlara baskı artıyor

Taliban'ın 2021'de Afganistan'da yönetimi yeniden ele geçirmesinden bu yana kadınlara yönelik baskı artıyor.

Kadınlardan sadece gözlerini gösterecek şekilde giyinmeleri ve 72 kilometreden uzak yerlere seyahat etmeleri halinde bir erkek akrabanın onlara eşlik etmesi isteniyor.

Taliban Kasım ayında kadınların parklara, spor salonlarına ve yüzme havuzlarına girmelerini de yasaklamıştı.

Afganistan'da kız çocuklarının ve kadınların, okullara ve üniversitelere gitmesi de yasak.

BM, ciddi bir ekonomik ve insani krizle boğuşan Afganistan'da yaşayan 23 milyon kişiye insani yardım ulaştırmak için çalışıyor.

BM'nin kadın personeli, özellikle yardıma ihtiyacı olan diğer kadınların belirlenmesinde, sahadaki yardım operasyonlarında hayati rol oynuyor.

Taliban'ın yasağından yabancı BM kadın personeli muaf.

Ancak uygulanırsa bu yasak, BM'nin Afganistan'daki operasyonlarının geleceği ve örgüt ile Taliban hükümeti arasındaki ilişki için önemli bir sınav olacak.

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