Taliban, Afganistan'dan tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanmasını istedi

AA

Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Taliban Sözcüsü, Afganistan'dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini ve bu tarihin ileri çekilmesini kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Afganistan'da yaşamın normale dönmeyi sürdürdüğüne, ancak Kabil Havaalanı'ndaki kaosun sorun teşkil etmeye devam ettiğine işaret eden Mücahid, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile Taliban'ın önde gelen liderlerinden Molla Abdulgani Birader'in Kabil'de gizlice görüştüğü haberinin sorulması üzerine konudan haberdar olmadığını öne sürdü.