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Haberler Dünya SON DAKİKA: Taliban'ın ilerleyişi sürüyor: Afgan hükümetinin kontrolünde tek büyük şehir Kabil!
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Taliban'ın ilerleyişi sürüyor: Afgan hükümetinin kontrolünde tek büyük şehir Kabil!

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban ile barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban son günlerde 25 vilayetin kontrolünü ele geçirdi. Son olarak Celalabad'ı Taliban'ın ele geçirmesiyle Afgan hükümetinin kontrolü altında olan tek büyük şehir başkent Kabil oldu.

SON DAKİKA: Taliban'ın ilerleyişi sürüyor: Afgan hükümetinin kontrolünde tek büyük şehir Kabil!
Taliban'ın ilerleyişi sürüyor!
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AA / HABERTURK.COM

Afganistan'ın doğusunda ve merkezindeki Nangarhar ve Daykundi vilayetlerinin merkezi Celalabad ve Nili kentleri Taliban kontrolüne geçti.

Nangarhar İl Şura Vekili Nilufer Aziz, basına yaptığı açıklamada, Taliban'ın, Nangarhar'ın merkezi Celalabad kentini ele geçirdiğini söyledi.

Kentin hiçbir çatışma yaşanmadan Taliban'a teslim edildiğini belirten Aziz, bazı yetkililerin başkent Kabil'e kaçtığını belirtti.

Daykundi il Şura Vekili Gayret Ali Cevahiri, militanların dün sabah saatlerinde Daykundi'nin merkezi Nili şehrine saldırı başlattığını kaydetti.

Saldırı sonucu sabah saatlerinde kentin Taliban'ın eline geçtiğini dile getiren Cevahiri, güvenlik güçlerinin kenti bırakıp kaçtığını vurguladı.

Dün akşam saatlerinde de ülkenin kuzeyindeki Faryab, Belh vilayetlerinin merkezi Meymene ve Mezar-ı Şerif kentleri Taliban'ın eline geçmişti.

AFGAN HÜKÜMETİNİN KONTROLÜ ALTINDAKİ TEK BÜYÜK ŞEHİR KABİL

Reuters'a konuşan Afgan yetkili, "Celalabad'da şu an hiçbir çatışma yaşanmıyor çünkü Vali Taliban'a teslim oldu. Taliban'a geçiş sağlamak, sivillerin yaşamını kurtarmak için tek yoldu" ifadelerini kullandı.

Batılı bir güvenlik yetkilisi de şehrin Taliban'ın eline geçtiğini doğruladı. Taliban'ın Celalabad'ı ele geçirmesinin ardından, Afgan hükümetinin kontrolü altında olan tek büyük şehir başkent Kabil oldu.

TALİBAN VİLAYET MERKEZLERİNİ ELE GEÇİRMEYE YÖNELDİ

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban ile barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Afganistan-İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzey ve güneyde olmak üzere 25 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 9 vilayet merkezinde hakim durumda.

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken son bir ayda 1000'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

ABD İSTİHBARATINA GÖRE TALİBAN KABİL'İ BİR HAFTA İÇİNDE KUŞATABİLİR

ABD istihbaratının, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 3 gün ile 1 hafta arasında kuşatabileceği yönünde değerlendirme yaptığı bildirildi.

CNN'in bir Amerikan istihbarat değerlendirmesine atıf yapan ve adı açıklanmayan bir ABD'li diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre, Taliban'ın 3 gün ila 1 haftada Kabil'i kuşatma altına alabileceği senaryosu Washington'da değerlendiriliyor. Daha önce Taliban'ın Kabil'i izole edebileceği süre için daha uzun bir periyot öngören ABD'li istihbarat kurumları, Taliban'ın hızlı ilerleyişi karşısında bu süreyi 1 haftaya kadar indirmiş oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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