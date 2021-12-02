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BM'den Taliban kararı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

BM Genel Kurulu'nun Akreditasyon Komitesi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi ve Myanmar'da ordunun darbeyle yönetime el koymasının ardından bu ülkeleri BM'de kimin temsil edeceğini görüşmek için toplandı.

Ülkeler, BM büyükelçisi adaylarının ismini örgüte gönderdikten sonra, bu isimler BM Genel Kurulu'nun Akreditasyon Komitesi tarafından onaylanıyor.

BM üyesi 9 ülkeden oluşan komitenin başkanı İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Anna Karin Eneström, toplantı sonrası komitenin Afganistan ve Myanmar'ı BM'de kimin temsil edeceği yönündeki kararı ertelediklerini söyledi.

Erteleme kararının ardından, Taliban'ın ve Myanmar ordusunun, BM için aday gösterdiği büyükelçi adayları şimdilik örgütte temsil edilmeyecek.

Uluslararası toplum Taliban'ı tanıma konusunda acele etmek istemiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, bakanlığının 2022 bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi sırasındaki konuşmasında, Afganistan’da yönetimin Taliban’a geçmesinin ardından izlenen politikaya ilişkin olarak, “Taliban’ı tanıma konusunda aceleci değiliz” demişti.

Taliban, sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı göstermişti.