Taliban İnsan Hakları Komisyonu'nu kapattı 0:00 / 0:00

Reuters

Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban yönetimi, İnsan Hakları Komisyonu olmak üzere eskiden ABD destekli beş kurumu mali gerekçelere sebebiyle kapattı.

Taliban yetkilileri yönetimi ele geçirdiklerinden bu yana 44 milyar Afgan Afganisi (501 milyon dolar) bütçe açığı olduğunu duyurdu.

Taliban hükümetinin sözcü yardımcısı Innamullah Samangani, Reuters'a verdiği demeçte, "Bu kurumların gerekli olmadığına karar verildi ve bütçeye dahil edilmedikleri için kapatıldılar." ifadelerini kullandı.

Eskiden ulusal güvenlik konseyi olan Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi de kapatıldı.