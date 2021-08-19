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Haberler Dünya SON DAKİKA: Taliban Kabil'de canlı yayında ünlü muhabire saldırdı!
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Taliban Kabil'de canlı yayında ünlü muhabire saldırdı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'i Taliban'ın ele geçirmesine ilişkin yaşanan son gelişmeleri aktaran CNN International'ın deneyimli muhabiri Clarissa Ward'un canlı yayında Taliban üyeleri tarafından uğradığı saldırı gündem oldu.

SON DAKİKA: Taliban Kabil'de canlı yayında ünlü muhabire saldırdı!
Taliban, canlı yayında ünlü muhabire saldırdı!
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HABERTURK.COM

Afganistan'da yaşanan son gelişmeleri aktaran CNN muhabiri Clarissa Ward'un, Kabil'in Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle ilgili yaptığı yayınlar dünya basınında geniş bir yankı buluyor.

Son olarak Kabil Havalimanı çevresinde yayın yapan Ward ve ekibi,Taliban militanlarının saldırı girişimi ile gündem oldu.

Kabil'de yaşanan son gelişmeleri aktaran Ward ve ekibi canlı yayında bir anda kalabalığın ortasında kaldı. Yüzünü kapatması için kendisine bağırıldığını söyleyen Ward, olaydan sonra "Etrafta bize yaklaşan Taliban savaşçıları vardı, bir adam yüzümü kapatmam için bana bağırıyordu, yoksa benimle konuşmazdı" dedi.

Olay sırasında başka bir Taliban militanı araya girip diğerlerine Ward'ın ekibinin haber verme izni olan gazetecilerden olduğunu söyledi ve geçmelerine izin verildi.

TALİBAN ÖNCESİ VE SONRASI

Geçtiğimiz günlerde Ward'ın Taliban'ın Kabil'i ele geçirmeden öncesi ve sonrasındaki görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Ward, fotoğrafın özel bir yerleşkenin içinde çekildiğini aktarırken daha önce de muhabirlik esnasında Kabil'de hep başörtüsü taktığını ama tamamen bir burka takmadığını açıkladı. Farkın olduğunu ancak "bu kadar keskin" olmadığını belirtmişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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