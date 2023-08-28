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        Haberler BBC Dünya Taliban, kadınların Afganistan'daki ulusal bir parka girişini yasakladı

        Taliban, kadınların Afganistan'daki ulusal bir parka girişini yasakladı

        Taliban hükümeti, başörtüsü kurallarına riayet edilmediği gerekçesiyle kadınların Band-e-Amir Ulusal Parkı'nı ziyaret etmelerini yasakladı.

        Giriş: 28.08.2023 - 13:45 Güncelleme: 28.08.2023 - 13:45
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        Taliban, kadınların Afganistan'daki ulusal bir parka girişini yasakladı
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        Taliban hükümeti, Bamiyan bölgesinde kadınların Band-e-Amir Ulusal Parkı’nı ziyaret etmelerini yasakladı.

        Afganistan’ın Fazilet Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanı Muhammed Halid Hanefi, kadınların park içindeki örtünme kurallarına uymadığını söyledi.

        Hanefi, dini görevlilerden ve güvenlik birimlerinden, bir çözüm bulunana dek kadınların parka girişini yasaklamalarını istedi.

        2009'da Afganistan'ın ilk milli parkı olan Band-e-Amir, ülkenin önemli turizm merkezlerinden birisi. Park, ayrıca aileler arasında da oldukça popüler.

        Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) parkı "doğal olarak oluşmuş özel jeolojik yapıya sahip, doğal ve eşsiz güzellikte göllerin yer aldığı bir bölge" olarak tanımlıyor.

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        Afgan ajansı Tolo News’un aktardığına göre Hanafi, parka gezinti yapmaya gitmenin "zorunlu olmadığını" söyledi.

        Bamiyan'daki dini önderler, parkı ziyaret eden ve kurallara uymayan kadınların bölgeye gelen ziyaretçiler olduğunu belirtti.

        Tolo News’e konuşan Bamiyan Şii Ulema Konseyi Başkanı Sayid Nasrullah Waezi, “Örtünme eksikliği veya kötü örtünülen türbanla ilgili şikayetler var ama bunlar Bamiyan sakinleri için değil. Başka yerlerden buraya geliyorlar" dedi.

        Eski bir Afgan milletvekili olan Meryem Solaimankhil, yasağı eleştiren bir şiirini sosyal medya hesabından paylaştı ve "Geri döneceğiz, bundan eminim" dedi.

        İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Fereshta Abbasi ise yasak kararının Kadın Eşitlik Günü'nde alındığını hatırlattı ve durum için "Afgan kadınlarına yönelik tam bir saygısızlık" ifadelerini kullandı.

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